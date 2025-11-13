Грызун-спецназовец: упорная мышь-ниндзя довела жительницу Подмосковья до отчаянья

Жительница Электрогорска Виктория Г. пережила настоящее противостояние с диверсантом, которое она окрестила «балконной войной». Противником выступила обычная, но невероятно ловкая мышь, превратившая жизнь хозяйки в стресс. Об этом пишет REGIONS .

Незваная гостья не просто угрожала зимним запасам, но и демонстрировала феноменальные акробатические способности, бегая по стенам и взбираясь по москитной сетке. В конечном итоге борьбу пришлось вести радикально.

«Расставила различные ловушки. Караулила ее днем и ночью. Пыталась поймать, но мышь явно превосходила меня по хитрости и скорости. Терпение лопалось. Страх за запасы взял верх, в ход пошла „тяжелая артиллерия“: яд для крыс. Исход для миниатюрного ниндзя, как вы понимаете, оказался предрешен — больше никаких акробатических этюдов», — подытожила Виктория.

Специалист-дератизатор Юрий Ибрагимов посоветовал в качестве профилактики использовать ультразвуковые отпугиватели, а для поимки — гуманные клеевые ловушки, которые позволяют выпустить зверька на волю. Классическим и естественным решением проблемы остается кошка. Если же самостоятельные усилия не приносят плодов, жители Электрогорска могут обратиться за профессиональной помощью в свою управляющую компанию, где проводят дератизацию.

