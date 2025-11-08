Жители Иркутска пожаловались, что толпы крыс захватили микрорайон

Жители Иркутска сообщили о нашествии крыс, охватившем целый микрорайон. Telegram-канал Babr Mash обратил внимание на эту проблему. Инцидент произошел в микрорайоне Березово, который находится в поселке Маркова.

Местные жители утверждают, что грызуны расплодились из-за скопления мусора, который не вывозят уже около двух месяцев. С наступлением холодов эти животные начали проникать в автомобили в поисках тепла. В результате один из грызунов погрыз сиденье в машине и оставил в багажнике множество экскрементов.

Жители Иркутска выразили своё беспокойство по поводу нашествия крыс. Они сообщили, что неоднократно обращались в управляющую компанию по этому поводу, но проблема остаётся нерешённой.

Директор УК «Березовый» Василий Десятов в свою очередь попытался оправдаться, что в соответствии с договором дератизация проводится только раз в год, в мае. Однако, после обращений жильцов, обработка также проводилась в октябре-ноябре.

Он заявил, что в будущем году подобные мероприятия будут проводиться чаще. Что касается проблем с вывозом мусора, он объяснил их неблагоприятными погодными условиями и тем, что мусоровозы не могут добраться до контейнерных площадок.

