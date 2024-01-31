Губернатор Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожской области

Вооруженные силы России медленно, но верно продвигаются к находящемуся под контролем украинских боевиков городу Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Запорожской области Евгения Балицкого.

При этом, как подчеркнул собеседник агентства, основным для ВС РФ является максимальное сбережение личного состава.

«Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат. Поэтому мы их берем очень аккуратно: обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение», — сказал Балицкий.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.