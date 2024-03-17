Губернатор Клычков сообщил, что силы ПВО сбили БПЛА ВСУ на подлете к Орлу

Запущенные врагом беспилотники долетели до территории Орловской области. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, российские боевые расчеты противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую авиатехнику в небе и сбили БПЛА на подлете к Орлу.

«Силами ПВО на подлете к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА», — говорится в сообщении.

Клычков призвал жителей Орла и области сохранять спокойствие. О пострадавших и повреждениях на земле случаев не зафиксировано.

Ранее мы писали, что российские системы ПВО ликвидировали за ночь над территорией страны порядка 35 беспилотников ВСУ. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Домодедово в Московско й области.