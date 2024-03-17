Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над территорией России 35 БПЛА ВСУ

Враг минувшей ночью предпринял массированную атаку беспилотными летательными аппаратами по сразу нескольким регионом России, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, как проинформировали в оборонном ведомстве, боевыми расчетами ПВО были перехвачены и ликвидированы украинские БПЛА в Московской, Калужской, Белгородской, Ростовской, Орловской, Курской и Ярославской, областях.

Кроме того, сразу 17 вражеских беспилотников сбито в Краснодарском крае, добавили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Домодедово в Московской области.