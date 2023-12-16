Губернатор Старовойт: украинские дроны атаковали два района Курской области, есть серьезные повреждения

Дмитриевский и Железногорский районы Курской области подверглись нападению вражеских боевых дронов, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, три попадания зафиксированы в селе Крупец Дмитриевского района, повреждены несколько жилых домов, обошлось без пострадавших.

«Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Удар пришелся на район железнодорожного вокзала города Дмитриева — ущерб нанесен компрессорной станции», — написал Старовойт.

Отмечается, что в Железногорском районе Курской области вражеская боевая техника угодила в линию электропередачи. В настоящее время аварийные бригады уже выехали на место для устранения последствий вражеской атаки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.