Кадыров: СВО завершится уже летом 2024 года

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в минувшую среду, 13 декабря, прямую линию с жителями региона. В ходе беседы политик назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине.

Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.

«Думаю, окончания стоит ожидать весной следующего года, в июне или июле», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни пояснил свою уверенность в скором завершении военной компании тем, что ВСУ исчерпали уже практически все свои возможности. Кроме того, Кадыров указал на тот факт, что Украине катастрофически не хватает как человеческих, так и финансовых ресурсов.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.