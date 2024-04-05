Губернатор Ульяновской области ознакомился с работой Инфоцентра Подмосковья

Инфоцентр был создан в феврале прошлого года. Новости со всех информационных источников — СМИ, портала «Добродел», электронной почты и аккаунтов соцсетей губернатора, чат-бота «Мы рядом» и горячей линии 122 — аккумулируются на единой IT-платформе, напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Благодаря работе Инфоцентра ни одно обращение жителей не остается без внимания, возникшие проблемы оперативно решаются при участии местных администраций и профильных ведомств. Всю работу координирует министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Фото: [ Антон Чернов ]

Сотрудники центра используют в работе различные информационные системы, в том числе собственную разработку Подмосковья — «Терминал». Его аналитический модуль позволяет отслеживать весь путь прохождения информации.

«Отраслевик загрузил новость, модератор увидел, распределил ее на региональные или муниципальные СМИ, журналисты получили и сделали новости. Это первая функция Инфоцентра. Вторая история — информационные угрозы. Если появляется какая-то негативная новость, коллеги узнают об этом первыми», — сказал Вячеслав Духин.

У всех членов правительства и отраслевиков есть соответствующее мобильное приложение. Чиновники оперативно получают пуш-уведомления. Например, пояснил Вячеслав Духин, если в соцсетях появилась информация о вырубке деревьев, а местные жители теперь опасаются этого, то профильные ведомства оперативно дают необходимые разъяснения.

В Инфоцентре работают представители свыше десяти областных ведомств. Также к работе подключены средства массовой информации и стрингеры. Все они следят за ситуацией в режиме реального времени, что позволяет информировать жителей Подмосковья максимально оперативно.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Алексей Русских, в свою очередь, отметил, что регион намерен развивать сотрудничество с Подмосковьем по различным направлениям. Он также назвал работу Инфоцентра передовым опытом в стране, который будет полезен Ульяновской области.

«В современных реалиях мы должны использовать все возможности для налаживания обратной связи с жителями, чутко реагировать на запросы людей. Инструменты Инфоцентра как раз в этом помогают», — сказал он.

Ранее в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Ульяновской области Алексей Русских обсудили перспективы сотрудничества регионов.