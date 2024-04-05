Губернатор Подмосковья и глава Ульяновской области обсудили перспективы сотрудничества регионов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудили перспективы сотрудничества регионов. Открывая встречу, глава Подмосковья поблагодарил Алексея Русских за желание работать в партнерстве.

«Наша задача — найти возможность кооперации, синергии в экономическом блоке. Ведь когда наш бизнес, наши промышленные предприятия знают своих коллег, потенциальных партнеров из других регионов, это всегда полезно», - сказал он.

Сейчас у ряда предприятий Подмосковья имеются филиалы на территории Ульяновской области. В их числе — филиал ГК «Промтех» из Дубны, дочернее предприятие компании «Седрус» из Коломны.

«Мы приехали в Подмосковье большой делегацией, в составе которой более 30 промышленных предприятий. Московская область — один из мощнейших регионов России, она богата своим промышленным потенциалом, поэтому я вышел к вам с такой инициативой», - отметил Русских.

В рамках визита в Подмосковье делегация Ульяновской области посетила региональный Центр содействия строительству. Он помогает бизнесу сократить время выхода на стройплощадку с трех лет до девяти месяцев.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

«Мы постарались максимально сделать это в цифре, чтобы можно было удобно подавать документы, а контроль за стройкой был рискоориентированным. Важно ни в коем случае не докучать бизнесу, а максимально способствовать рождению новых предприятий», - подчеркнул Воробьев.

Также гости посетили Демиховский машиностроительный завод и завод «Тонар» в Орехово-Зуево, Авиационную корпорацию «Рубин» в Балашихе, «Метровагонмаш» в Мытищах, ОЭЗ «Дубна» и компанию «Промтех-Дубна».

«Мы благодарны за достойную встречу и возможность посетить предприятия Московской области. С удовольствием приглашаем делегацию подмосковных промышленников в Ульяновск, нам тоже есть, что показать», - сказал Русских.

Кроме того, гостям рассказали о работе системы обратной связи с предпринимателями «ЦУР Бизнес», где каждый год аккумулируется и отрабатывается порядка десяти тысяч обращений. Экономический эффект от внедрения системы оценивается в четыре миллиарда рублей.