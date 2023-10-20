Губернаторские карусели в Подмосковье готовят к зиме

Губернаторские карусели в Подмосковье готовят к зимнему периоду, сообщили в Министерстве благоустройства региона. В муниципалитетах установлено восемь таких аттракционов.

«В рамках такой подготовки ведется работа по замене жидкостей и смазочных материалов, проверке узлов, электрических цепей и контактов, при необходимости, их очистка. Также проводится уборка внутри аттракциона», - рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

В ведомстве отметили, что в холодное время года техническое обслуживание каруселей проводят чаще. Это позволяет выявить обледенения в посадочных модулях и подвижных элементах.

Карусели были установлены по распоряжению губернатора. С января текущего года на них прокатились более 650 тысяч человек.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.