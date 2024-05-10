Хакеры взломали украинские телеканалы, показав парад Победы на Красной площади с Путиным

Ряд украинских телеканалов на спутнике Astra был утром 9 мая взломан, после чего по ним началась внезапная трансляция парада Победы в Москве на Красной площади, передает украинский телеканал «Прямой».

Сообщается, что виной тому являются якобы российские хакеры, которым удалось преодолеть многоуровневую кодировку сетки вещания и заменить картинку прямого эфира.

«Некоторое время вместо прямого эфира из нашей студии в Киеве часть зрителей, которая смотрела нас по спутнику, видела парад на Красной площади в Москве», — сказано в публикации.

Отмечается,что сазу же после произошедшего оператор спутника отключил телеоборудование, пока появившаяся проблема взлома не будет устранена.

В Москве День Победы традиционно празднуют торжественно. Парад на Красной площади уже завершился. Несмотря на аномальный холод для начала мая, мероприятие прошло, согласно ранее согласованному графику и плану. Президент Владимир Путин поздравил ветеранов ВОВ, поблагодарил участников спецоперации, поздравил всех россиян с великим днем Победы.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что в Одесской области по кабельным каналам прошла трансляция парад Победы на Красной площади в Москве с участием президента РФ Владимира Путина.