Украинское издание « Страна » сообщает, что в Одесской области по многим кабельным каналам транслируют парад Победы, который 9 мая проходит на Красной площади в Москве с участием президента РФ Владимира Путина.

Издание предполагает, что телевидение было взломано российскими хакерами. В Киеве же люди добровольно идут к Вечному огню, чтобы возложить цветы павшим воинам Великой Отечественной войны. Президент Украины Владимир Зеленский ранее одобрил законопроект, который запрещает проведение памятных акций по всей территории страны 9 мая. Лидер предложил чествовать ветеранов 8 мая, как, по его мнению, во многих странах мира. В киевском парке Славы собираются люди разных возрастов.

В Москве День Победы традиционно празднуют торжественно. Парад на Красной площади уже завершился. Несмотря на аномальный холод для начала мая, мероприятие прошло, согласно ранее согласованному графику и плану. Президент Владимир Путин поздравил ветеранов ВОВ, поблагодарил участников спецоперации, поздравил всех россиян с великим днем Победы.

Ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс не намерен отправлять свой войска для участия в СВО.