Второй день ведущие украинские СМИ сильно лихорадит. Повадившиеся накануне взламывать их аккаунты в соцсетях хакеры-партизаны, похоже, вновь отличились сегодня.

Как сообщила пресс-служба украинского телеканала «Эспрессо», в районе 19 часов неизвестные хакеры сломали отвечающую за эфирное вещание систему.

«В прямом эфире телеканала показали видео с кадрами разрушенных украинских городов, президентом США Байденом и призывом остановиться, намекая на причастность США к войне в Украине», — приводит сообщение пресс-службы телеканала украинское издание Страна.ua.

Ранее мы писали, что хакеры взломали аккаунт издания «Украинская правда» в сети X и запостили там реальные кадры освобождения Авдеевки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.