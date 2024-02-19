Партизаны взломали «Украинскую правду» в сети X и запостили там правдивые кадры освобождения Авдеевки

Украинское издание Страна.UA бьет тревогу. По версии местных свидомых журналистов, сразу несколько ведущих украинских интернет-СМИ атаковали неизвестные хакеры.

Отмечается, что после взлома на новостных порталах в соцсетях были якобы размещены ряд неконтролируемых редакциями видеосообщений.

«"Украинская правда" ранее сообщала, что в ее Твиттер-аккаунте разместили сообщение о гибели 1500 украинских военных в Авдеевке. Восстановить доступ к нему получилось только вечером», — приводится в публикации.

Также киберпартизанами на странице «Украинской правды» в соцсетях были размещены фотографии с водруженным в Авдеевке российским флагом.

Произошедшее уже подтвердили в украинской Госспецсвязи. Там проинформировали, что, помимо «Украинской правды», речь идет о хакерских взломах ресурсов «Лига», «Апостроф» и «Телеграф».

Ранее В Минобороны сообщили, что в ходе отступления ВСУ из Авдеевки враг потерял более 1500 военных.