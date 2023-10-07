ХАМАС взяла в плен в чем мать родила командующего армии Израиля генерала Нимрода Алони
Фото: [соцсети]
Как сообщается в соцсетях, Алони был захвачен в своем доме около границы Израиля с сектором Газа. На представленном боевиками ХАМАС фото, генерала ведут под руки по улице в одних трусах и майке.
Бригадный генерал Нимрод Алони до августа 2022 года занимал пост командующего дивизии Газы армии Израиля.
Через некоторое время пресс-служба израильской армии подтвердила захват в плен боевиками ХАМАС командующего стратегическим штурмовым подразделением генерал-майора Нимрод Алони.
Фото: [соцсети]
«Боевики ранним утром направились к дому генерала убили охрану, схватили Алони и покинули регион», - приводится в публикации.
Напомним, накануне утром военное крыло движения ХАМАС начало активные боевые действия в отношении Израиля. Со стороны сектора Газа были запущены порядка 5 тыс ракет по израильской территории. Есть погибшие среди военных и мирных жителей.