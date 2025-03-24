Хинштейн дал право жителям Курской области решать судьбу блогера Апачева

Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн организовал опрос в своем телеграм-канале, предложив жителям Курской области высказать свое мнение относительно принятия извинений рэпера Акима Апачева за акт вандализма, совершенный им в городе Суджа.

В воскресенье Хинштейн проинформировал, что Апачев, пренебрегший запретом оперативного штаба Курской области, будет оштрафован за посещение Суджи.

Он подчеркнул, что действия Апачева, выразившиеся в нанесении надписей на стены, содержат признаки административного правонарушения, и назвал его поступок явным «повреждением имущества». Впоследствии Апачев публично извинился перед жителями Курской области и Суджи за свои граффити.

В ходе заседания областного правительства Хинштейн подчеркнул, что извинения Апачева не снимают с него ответственности за административное правонарушение.

Хинштейн заявил, что решение о прощении блогера, оставившего непристойные надписи на стенах Суджи, должно принадлежать не должностным лицам, а самим жителям, особенно тем, кто считает Суджу своим родным домом, и прикрепил онлайн-голосование.

Опрос предлагает курянам ответить на вопрос: «Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?» За первые десять минут после публикации в голосовании приняли участие свыше 6,7 тыс. человек.

Лишь 10% респондентов выбрали ответ «Да, он исправился», в то время как 65% выбрали вариант «Нет, не верю». Оставшиеся 25% отдали предпочтение шуточному ответу «Мы вместе рисовали граффити».

Ранее Хинштейн заявлял, что Корпорация развития Курской области стала корпорацией расхищения.