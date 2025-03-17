Хинштейн рассказал, во что превратилась Корпорация развития Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы в должности, рассказал о том, что корпорация развития региона превратилась в корпорацию его расхищения. Об этом пишет ТАСС.

По данным журналистов, Хинштейн отметил, что коррупция, воровство, злоупотребление здесь были поставлены на широкую ногу, поэтому Корпорация развития Курской области стала корпорацией расхищения.

Также он напомнил, что сейчас возбуждены и расследуются несколько уголовных дел, по которым также назначены суммы ущерба — только генпрокуратура требует вернуть в бюджет свыше 3,2 млрд рублей. Напомним, что недавно сообщалось о возбуждении еще одного уголовного дела по мошенничеству с противотанковыми заграждениями в Курской области.