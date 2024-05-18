Хинштейн: советник самарского губернатора Михеева задержана за мошенничество с должностями

Руководитель АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева, ,являющаяся также советником губернатора Самарской области, подозревается правоохранитпелями в совершении мошеннических действий, написал в своем аккаунте в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, в момент задержания Михеевой и проведения у нее на рабочем месте в в квартире обысков у женщины резко поднялось давление. После чего она была экстренно госпитализирована.

«Ольга Михеева задержана по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, она незаконно занимала две должности в ИРР, получая за это зарплату и премии», — написал Хинштейн.

После того, как Михеевой стало лучше, советник губернатора была задержана на 48 часов до решения суда по избранию ей меры пресечения на время следствия. Как отметил Хинштейн, предполагаемый ущерб в ходе мошенничества с должностями составил порядка 1,4 млн рублей.

Напомним, во вторник, 23 апреля, стало известно об аресте замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. По этому же делу были арестованы другие фигуранты — бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. По версии следствия, взятку Иванов получил в виде предоставления услуг, которые оцениваются в более 1 миллиард рублей. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от исполнения обязанностей. Сам замглавы ведомства свою вину не признает.

Ранее мы сообщали, что защита попытается освободить Тимура Иванова из СИЗО с помощью залога.