Защита попытается освободить Тимура Иванова из СИЗО с помощью залога

Замминистра обороны Тимура Иванова попытаются вытащить из следственного изолятора, обжаловав приговор. Защита рассматривает также вариант с залогом. Об этом RT сообщил адвокат чиновника Денис Балуев.

Пока у защиты нет единого мнения по поводу изменения меры пресечения Тимуру Иванову. Аппелляцию на обжалование ареста уже подали, но в качестве дополнительного варианта рассматривают и внесение залога. Точная сумма неизвестна, но план считают рабочим.

«Мы рассмотрим данный вариант. Я не утверждаю, что это будет так», — сказал адвокат.

Напомним, что 23 апреля задержали замминистра обороны Тимура Иванова по делу о получении крупной взятки. Всего по нему проходят три фигуранта: сам чиновник, Александр Фомин и Сергей Бородин. Махинация была связана с услугами имущественного характера. Полагают, что участники по сговору использовали в качестве заработка подрядные и субподрядные работы для нужд Минобороны России.

Ранее сообщалось, замминистра обороны мог попасть в волну очищения РФ от коррупционеров 90-х.