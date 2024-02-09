Хирурги в Жуковском провели сложнейшую операцию женщине со сломанной челюстью и смещенным глазом

Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Жуковской ОКБ провели сложнейшую операцию женщине со сломанной челюстью и смещенным глазом. Пациентка получила травмы в результате ДТП.

В результате аварии у женщины произошла посттравматическая деформация скуло-орбитально верхнечелюстного комплекса справа. В результате пациентка не могла нормально жевать, а ее глазное яблоко сместилось вниз, что влияло на зрение.

Врачи восстановили орбиту глаза и устранили деформацию верхней челюсти. Операция длилась три с половиной часа и прошла успешно — естественный прикус пациентки был восстановлен, зрение улучшилось. Через полторы недели ее выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца года планируется завершить строительство поликлиники на территории жилого комплекса «Пригород Лесное».