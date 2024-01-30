Губернатор Подмосковья: поликлинику в ЖК «Пригород Лесное» достроят до конца года

Поликлинику в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе планируется достроить до конца года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках проверки хода работ. Сейчас степень готовности объекта составляет 62%.

«Мы сегодня на большой строящейся поликлинике на одну тысячу посещений в сутки (и взрослых, и детских), чтобы еще раз убедиться, что к концу года она будет сдана. Запрос на первичное звено огромный. Эта поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что важно укомплектовать учреждение достаточным количеством врачей. Для этого важно обеспечить оказание различных мер поддержки медикам.

«Для врачей, которые покупают здесь квартиры, строительная компания создает специальные условия приобретения, и у нас для них действуют программы поддержки», - отметил Воробьев.

В ЖК проживают около 30 тысяч человек. Ожидается, что в будущем число жителей увеличится втрое. Сейчас ближайшая поликлиника расположена в 40 минутах езды на автобусе. Новая поликлиника будет обслуживать 45 тысяч человек, в том числе 13 тысяч детей. В ней будут работать врачи узких специальностей, терапевты и педиатры — всего около 200 медиков. Уже привлечены около 25 специалистов. В учреждении обустроят диагностические отделения и дневной стационар на шесть коек, кабинеты массажа и ЛФК. При этом в поликлинике будет создана безбарьерная среда.

К 2033 году на территории ЖК планируется ввести 144 дома, девять образовательных учреждений, 17 детсадов, поликлинику, отделение полиции, пожарное депо, паркинги и храм. Уже открыто четыре садика, две школы, кабинет ВОП. Также построены очистные сооружения и отделение МФЦ. Все работы ведутся за счет инвестора.

В четвертом квартале этого года здесь откроется еще один детсад на 360 мест, в начале 2025 года — третья школа на 1,1 тысячи мест. Также выдано разрешение на строительство шестого садика на 250 мест и четвертой школы на 1,1 тысячи мест.

В этом году будут получены документы для создания спортивного хаба с ледовой ареной, ледовым дворцом спорта и дворцом водных видов спорта. Кроме того, в 2025-2026 годах будет открыт общественный центр, где жители смогут получить дополнительное образование и провести досуг.

«Хочу поблагодарить строителей. Очень важно сдать все объекты в срок. Микрорайон большой. Понятно, что такое комплексное развитие территории требует от нас особого внимания», - подчеркнул губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе планируется построить около 80 школ и детсадов.