«Хочу встретиться с Путиным»: барбер из США рассказал, как порвал отношения со всеми друзьями из-за любви к России

Американский барбер Тедди Грег переехал в Россию из Лос-Анджелеса. Он бесплатно стрижет ветеранов и участников СВО. Нашему журналисту он рассказал, что намерен открыть барбершоп в Донбассе.

Грег впервые приехал в Россию в 2014 году. В Калифорнии у него было семь барбершопов, но, по его словам, он не был счастлив.

«Я стриг людей в 42 странах, но когда приехал в Россию провести мастер-класс, то сразу влюбился в эту страну. Погулял по Москве и понял, что здесь мой дом», — рассказал Грег корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мужчина выглядит экзотически – весь в татуировках и с необычной прической. По его признанию, он выбрал такой стиль в честь Элвиса Пресли и носит его уже около 25 лет. Баршершоп Грега в центре Москвы украшают изображение Элвиса, флаги России и ДНР.

По словам американца, в России его привлекли традиционные ценности.

«Здесь нет феминизма, либерализма и толерантности. Русские не любят обижаться и жаловаться, а на Западе людей все время что-то оскорбляет. Я очень хорошо отношусь к Владимиру Путину и уважаю Иосифа Сталина за то, что он одержал победу в войне», — говорит мужчина.

Также Грег рассказал, что намерен привезти маму из Америки, а с друзьями-американцами порвал отношения — не хочет общаться с теми, кто против России.

«Здесь моя Родина, я получил вид на жительство и очень хочу стать гражданином России, встретиться с Путиным. Стригу бесплатно ветеранов ВОВ и участников СВО, и еще хотел бы открыть барбершоп в Донбассе», — поделился планами Грег.

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