Хорватский военный хирург учит волонтеров Балашихи оказывать первую медпомощь

В микрорайоне Алексеевская роща подмосковной Балашихи прошел необычный мастер-класс по первой помощи. Провела его Мариелла Якупанец — военный хирург из Хорватии, которая с первых дней СВО работает на Донбассе, спасая раненых бойцов и мирных жителей. Встречу организовали волонтеры объединения «Родные сердца», пишет REGIONS .

Мариелла Якупанец приехала в Балашиху по приглашению активистов «Родных сердец». Участниками занятия стали волонтеры, регулярно собирающие и отправляющие гуманитарные грузы на фронт, а также члены местного спортклуба. Врач на практике показала, как правильно накладывать жгуты и турникеты, купировать критическое кровотечение и что делать, если аптечки нет, а под рукой — только футболка или подручная ткань.

Но встреча вышла далеко за рамки медицинского ликбеза. Собравшиеся услышали историю женщины, которая стала одной из немногих европейских медиков, открыто выступивших против антироссийской риторики Запада и отправившихся на Донбасс по зову совести.

Решающим моментом, по словам Мариеллы, стал случайно увиденный ролик на сербском портале. Кадры издевательств над пленным российским солдатом перевернули все. Медик приняла решение мгновенно и уже вскоре оказалась в зоне боевых действий.

На Донбассе хорватский хирург прошла путь от тылового госпиталя до передовых позиций. Признается: на войне раны бывают не только телесными. Психологические травмы залечить куда сложнее, чем осколочные или пулевые, и эту проблему врачам приходится решать наравне с кровотечениями и переломами.

Параллельно с лечением Мариелла разработала систему экспресс-подготовки для военнослужащих — учила бойцов приемам самопомощи и спасения товарищей в бою. Теперь эти наработки ложатся в основу ее выездных семинаров в российских регионах. И хотя основная работа врача по-прежнему на Донбассе, каждый такой мастер-класс помогает гражданским волонтерам чувствовать себя увереннее в экстренных ситуациях и быть готовыми прийти на помощь.