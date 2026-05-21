«Хоть не в лицо». Чайка опорожнилась на костюм Карла III в Северной Ирландии

Во время визита британского короля Карла III в продовольственный банк, расположенный в городе Ньюкасл (Северная Ирландия), произошел необычный инцидент. Делов том, что на монарха опорожнилась чайка. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Испражнения попали на верхнюю одежду короля. Один из присутствовавших заметил это и посоветовал Карлу III накинуть поверх пиджака пальто, чтобы прикрыть следы.

«Все в порядке. По крайней мере, это не попало мне на голову!» — пошутил в ответ на это король.

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании сбой на радио привел к ложной новости о смерти короля.