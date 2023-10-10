«Хотел всех защитить»: молодой герой выбрал профессию военного и погиб на СВО

Боец СВО Вадим Капец из Костромы с детства мечтал о профессии военного. У него не было ярких примеров перед глазами, но он стремился к мечте. Сызмальства он защищал младших и помогал старшим, да и подвиги воспринимались им как само собой разумеющееся.

Вадим был единственным сыном в семье. Как отметила его мать Жанна, у Капеца не было родных братьев и сестер, но он не вырос эгоистом. В отличие от большинства детей, он не относился свысока к малышам и не задирал их.

«Как-то незнакомый мальчик бежит к Вадику — принял его за брата. Кричит: «Денис, Денис». Потом подбегает, видит, что ошибся, говорит: «Ой, нет, не Денис». А Вадька не подколол, ничего, просто улыбнулся и пошел дальше», — рассказала женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А однажды летом мальчишки ходили купаться. Там Вадиму удалось вовремя вытащить из воды товарища. Приходит домой, винится: «Мам, я Даньке помог вылезти, но, правда, мои сланцы утопили». Жанна была в шоке. Конечно, за шлепки мальчика ругать не стали.

«Был и другой случай: провожали друга в армию, и в этот же вечер у них в доме начался пожар. Вадька побежал помогать тушить. Там уже и соседний дом начал гореть. Сын пришел, говорит: «Мама, у меня сгорел рюкзак, колонка и телефон». Я ему только одно сказала: «Вадим, слава Богу, ты сам живой», — вспомнила мать.

По словам Жанны Павловны, у Вадима постоянно были какие-то приключения: то собаку домой приведет, то ему за кого-то заступиться надо.

«У людей обычно есть один-два друга. А у сына их всегда было много, и каждому он стремился помочь. А еще он хотел всех защитить, потому и стал военным. Уже год, как он погиб, а мне до сих пор не верится», — заключила наша собеседница.

Ранее мы писали, как сложилась судьба Вадима Капеца.