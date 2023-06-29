«Хозяина на пару суток в СИЗО»: собака чуть не прокусила артерию отцу двоих детей прямо на улице

В Крыму домашняя собака напала на мужчину и укусила его в область паха, сообщает Mash.

По данным журналистов, инцидент произошел в Севастополе, когда пострадавший проводил время с детьми семи и пяти лет. Рядом с ними мужчина выгуливал крупных псов породы кане-корсо.

Через какое-то время между взрослыми завязался конфликт, потому что собачник не хотел надевать на питомцев намордник. После этого один из псов сорвался и покусал отца двоих детей за бедро и чуть не задел артерию. Сейчас пострадавшему приходится делать уколы, потому что рана причиняет боль.

Известно, что хозяин агрессивных собак все так же выгуливает их без намордника.

«Постоянно вижу собачников, которые выгуливают здоровых псов без намордников. Полно мест в окрестностях Севастополя, где можно выгуливать своего «милого» питомца. Но это же надо свое мягкое место поднять. Давно уже пора начать штрафовать всех, кто не утруждает себя намордниками, или лучше даже на пару суток в СИЗО их отправлять», — комментирует ситуацию Валентина Л.

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