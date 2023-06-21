«Вышли на новый уровень»: соседи в Саратове развязали войну с вилами, топорами и собаками

Конфликт произошел в поселке Поливановка. 50-летняя жительница заметила, что у ее соседей живет щенок, о котором хозяева не заботились. Женщина даже предложила забрать животное, которому не хватало внимания, но ей отказали. Позже собака пропала.

Хозяева щенка были уверены, что неравнодушная украла щенка. По словам самой женщины, соседи несколько раз угрожали ей топорами. Правоохранители посоветовали ей написать заявление на буйных соседей, но на следующий день она не узнала свое жилье: владельцы щенка сломали женщине забор, повредили крышу, залили чердак водой, разрисовали кузов машины и прокололи шины.

«А щенка-то нашли в этой всей истории?»; «Как-то странно. Мне кажется, что тут неправы все, да еще и собаку потеряли»; «Средневековые разборки с вилами, топорами и собаками»; «Соседские войны вышли на новый уровень»; «Щенок Пандоры», — прокомментировали конфликт пользователи Сети.

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