Хуситы сообщили об ударах по военной базе в Израиле и аэропорту Бен-Гурион

Бойцы исламистского движения «Ансар Аллах» из Йемена нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе «Сдот-Миха», расположенной на востоке Израиля. Об этом заявил военный представитель Вооруженных сил Йемена, которые были сформированы повстанцами, Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, находящегося под контролем хуситов.

По информации, полученной из источников, боевики движения «Ансар Аллах» атаковали израильский аэропорт с помощью ракет «Зульфикар».

«Ракетные войска <…> провели военную операцию с применением двух баллистических ракет, включая одну гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2», нанеся удар по базе «Сдот-Миха», — заявил Сариа.

Также сообщается, что йеменские повстанцы-хуситы совершили нападение с использованием беспилотного летательного аппарата на «значимый объект» в районе города Ашкелон, расположенного на юго-западе Израиля.

Ранее сообщалось, что хуситы вновь атаковали американский авианосец в Красном море. Это позволило сорвать запланированные удары американских сил по Йемену. Операция по атаке на корабли США длилась несколько часов.