«Их бьют родители»: выяснилась причина массового издевательства над ребенком в школе под Хабаровском

Жестокое избиение ученика кадетской школы №16 в поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае попало на видео. Мальчика, у которого недавно умерла мама, избивает одноклассник, а остальные дети не вмешиваются.

Возмущенные родители выложили ролик в родительский чат. Произошедшим уже заинтересовался краевой СК. Учителей ждет проверка на халатность.

По словам источника Mash, подобные экзекуции происходят не в первый раз. Детский психолог Наталья Наумова рассказала, в чем причина коллективной травли ребенка и какова роль педагогов в этой ситуации. Она уверена, что проверять надо всю школу.

«Маленькие дети хорошо чувствуют, как и с кем можно себя вести. В данном случае они чувствуют, что мальчик этот в позиции жертвы, что он не может за себя постоять, что он слабый, и именно это и становится пуском для ребенка агрессора», — заявила Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Другие дети присоединяются к травле, продолжила психолог, начинают этого ребенка обижать, унижать, чтобы тоже почувствовать себя более сильными.

«Таким образом они показывают другим, что они сильные и на них нападать нельзя. Такому поведению предшествует травматичное взаимоотношение со взрослыми, с родителями, с учителями. Мы четко видим, что в классе есть дети, которые видят, что избивают другого ребенка, но сидят и бездействуют», — добавила Наумова.

Это говорит о том, что дети привыкли к насилию, которое негласно узаконено внутри учебного заведения, уверена детский психолог.

«Это значит, что учителя в этой школе ведут себя подавляюще по отношению к ученикам. Их запугивают, они, очевидно, в стрессе. Или детей дома бьют и наказывают родители», — предположила эксперт.

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