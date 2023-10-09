«Пренебрежение и лишения»: психолог рассказала, как родители воспитывают нарциссов

Некоторые родители, глядя на своего взрослого ребенка, недоумевают, почему же он вырос таким холодным, бездушным и жестоким. Эксперты же уверены — во всем виновато воспитание.

Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как не вырастить из любимого чада нарцисса и как вовремя скорректировать свое поведение.

По ее словам, бездушными вырастают дети, родители которых уверены, что их ребенок должен помочь им выглядеть хорошо в глазах окружающих людей.

«Им не так важно, счастлив ли будет ребенок. Самое главное, чтобы он не опозорил семью, себя, чтобы показал себя самым лучшим, и чтобы с гордостью представлял честь семьи. Это основной посыл у людей, которые сами находятся в нестабильном состоянии повышенной амбициозности», — отметила Наумова.

Чтобы воспитать холодного нарцисса, стоит делать именно так.

«Всегда предъявляйте к ребенку жесткие требования. У него не должно быть возможности высказать свое мнение. Переоценивайте ребенка. Восхищайтесь его успехами, обязательно сравнивая с другими детьми. Побольше высокомерия. Ребенок должен быть уверен, что его задача — стать самым лучшим», — дала несколько вредных советов эксперт.

Не должно быть и теплого отношения к другим людям — тогда ребенку будут недоступны жалость и сочувствие.

Родители, продолжила собеседница издания, сами учат своих детей обманывать и лицемерить, показывая на своем примере, как можно мило улыбаться в глаза и страшно оскорблять за спиной. А если ребенок не соответствует ожиданиям родителей, не выполняет их задачи, то папы и мамы начинают воспитывать ребенка своим пренебрежением и лишениями.

«Ребенок учится, что ценить окружающих людей не надо. Честность — это то, что высмеивается и осуждается. Сочувствие к людям проявлять такой ребенок не умеет, потому что он сам его не получил, не получил теплоты и любви», — заключила психолог.

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