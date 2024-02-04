«Их прозвали Бонни и Клайд»: как распалась одна из самых красивых пар СВО

История влюбленных, которых прозвали Бонни и Клайд, не может оставить никого равнодушным. Руслан Падурарь и Гузель Гафурова встретились за два года до спецоперации. Оба военные, они любили друг друга, а когда Родина позвала, плечом к плечу отправились на передовую.

По словам мамы Руслана Елены, судьбоносная встреча состоялась в 2020 году при войсковой части в Коломне. Там Падурарь прошел профподготовку по специальности «Оператор управления беспилотными летательными аппаратами». Здесь он стал на один шаг ближе к своей мечте о небе. И совсем близко — к своему счастью.

Женщина-воин

«Гузель — красивая и хрупкая с одной стороны, смелая и отважная — с другой. Руслан и Гузель — яркий пример любви и преданности. Их прозвали Бонни и Клайд. И в огонь, и в воду, всегда шли вместе, плечом к плечу!» — рассказала о выборе своего сына Елена Падурарь в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С первых дней спецоперации на Украине, в условиях, сопряженных с риском для жизни, в боевой обстановке, Руслан и Гузель выполняли задачи. За это они были представлены к награждению медалью Жукова. Гузель — одна из немногих женщин-военнослужащих, которые были награждены государственной наградой за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Но вскоре пути мужа и жены разошлись. В октябре 2022 года Руслан оказался в составе ДРГ, которую разбомбили американскими ракетами. Бонни осталась без Клайда. Теперь невестка и свекровь поддерживают друг друга.

Фото: [ из личного архива Елены Падурарь ]

Жизнь после смерти

«Гузель сейчас со мной. По долгу службы она находится в Симферополе. Домой ко мне приезжает каждые выходные. За ней приезжали родители, предлагали вернуться в Уфу. У Гузель была возможность беспроблемно уволиться из вооруженных сил в связи с гибелью мужа. Но она осталась. Маме своей сказала, что Руслан просил присмотреть за мной», — отметила мама бойца.

Отважная Бонни продолжает служить, контракт у нее до 4 апреля 2025 года. Сейчас ей присвоили звание ефрейтора. Гузель поступила на юридический факультет, на очно-заочное обучение. Продолжает заниматься делом Руслана: печатает хвостовики для БПЛА.

«Ей помогает старший брат Булат в приобретении пластика и 3D принтеров. Гузя продолжает заниматься гуманитаркой, правда, адресно. Ребят не бросает», — подчеркнула наша собеседница.

Каким рос Руслан Падурарь и почему не получил «лейтенанта» за 10 дней до назначенной даты, мы писали ранее.