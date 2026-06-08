Июнь — не поздно: цветовод назвала однолетники, которые успеют зацвести до осени

Июнь — не повод отказываться от идеи разбить цветник. Многие дачники опасаются, что посаженные в этом месяце растения не успеют зацвести до конца лета. Однако, как рассказала цветовод Наталья Курочкина в беседе с REGIONS , эти опасения напрасны. Благодаря обилию тепла цветы развиваются особенно активно и обычно начинают радовать бутонами уже через 35-50 дней после посадки. Эксперт объяснила, какие однолетники выбрать, как подготовить почву и что сажать семенами, а что — рассадой.

Подготовка почвы: важный старт

Перед посадкой участок необходимо очистить от сорняков и перекопать. Для тяжелых грунтов Курочкина советует добавить песок, а бедные песчаные почвы обогатить перегноем. Большинство однолетников предпочитают рыхлую и хорошо дренированную землю с нейтральной кислотностью.

Прямой посев или рассада? Выбор за дачником

Выбор между семенами и готовой рассадой, по словам цветовода, зависит от климата, сроков созревания и конкретной культуры. Семенами обычно сажают неприхотливые растения и корнеплоды, а рассаду используют для теплолюбивых и долгорастущих.

Для прямого посева в июне подходят:

алиссум;

маттиола;

календула;

бархатцы;

космея;

лаватера;

настурция;

эшшольция.

Эти растения быстро развиваются в теплой земле и не требуют сложного ухода.

Рассадой в первой половине июня еще можно высадить:

циннии;

сальвию;

однолетние георгины;

петунии;

астры;

клеому;

амарант;

мирабилис.

Такие цветы хорошо приживаются и позволяют быстрее получить пышное цветение.

Совет для начинающих

Тем, кто только осваивает садоводство, Курочкина рекомендует обратить внимание на самые неприхотливые виды. Бархатцы, календула, настурция, космея и алиссум легко выращиваются из семян, быстро растут и не требуют особых навыков.

Цветы до самых заморозков

Некоторые однолетники обладают высокой холодостойкостью и продолжают цвести даже после первых осенних заморозков. Среди них эксперт выделила:

алиссум;

календулу;

китайскую астру;

душистый горошек;

бархатцы.

Для балконов и террас

Для оформления балконов и террас цветовод порекомендовала выбирать петунии, пеларгонии, бархатцы и вербену. Эти растения хорошо чувствуют себя в кашпо и контейнерах, обильно цветут на протяжении всего сезона и помогают быстро создать яркое оформление даже на небольшой площади. Июнь — отличное время, чтобы взяться за дело и получить цветущий сад, который простоит до глубокой осени.