Июнь — не поздно: цветовод назвала однолетники, которые успеют зацвести до осени
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Июнь — не повод отказываться от идеи разбить цветник. Многие дачники опасаются, что посаженные в этом месяце растения не успеют зацвести до конца лета. Однако, как рассказала цветовод Наталья Курочкина в беседе с REGIONS, эти опасения напрасны. Благодаря обилию тепла цветы развиваются особенно активно и обычно начинают радовать бутонами уже через 35-50 дней после посадки. Эксперт объяснила, какие однолетники выбрать, как подготовить почву и что сажать семенами, а что — рассадой.
Подготовка почвы: важный старт
Перед посадкой участок необходимо очистить от сорняков и перекопать. Для тяжелых грунтов Курочкина советует добавить песок, а бедные песчаные почвы обогатить перегноем. Большинство однолетников предпочитают рыхлую и хорошо дренированную землю с нейтральной кислотностью.
Прямой посев или рассада? Выбор за дачником
Выбор между семенами и готовой рассадой, по словам цветовода, зависит от климата, сроков созревания и конкретной культуры. Семенами обычно сажают неприхотливые растения и корнеплоды, а рассаду используют для теплолюбивых и долгорастущих.
Для прямого посева в июне подходят:
- алиссум;
- маттиола;
- календула;
- бархатцы;
- космея;
- лаватера;
- настурция;
- эшшольция.
Эти растения быстро развиваются в теплой земле и не требуют сложного ухода.
Рассадой в первой половине июня еще можно высадить:
- циннии;
- сальвию;
- однолетние георгины;
- петунии;
- астры;
- клеому;
- амарант;
- мирабилис.
Такие цветы хорошо приживаются и позволяют быстрее получить пышное цветение.
Совет для начинающих
Тем, кто только осваивает садоводство, Курочкина рекомендует обратить внимание на самые неприхотливые виды. Бархатцы, календула, настурция, космея и алиссум легко выращиваются из семян, быстро растут и не требуют особых навыков.
Цветы до самых заморозков
Некоторые однолетники обладают высокой холодостойкостью и продолжают цвести даже после первых осенних заморозков. Среди них эксперт выделила:
- алиссум;
- календулу;
- китайскую астру;
- душистый горошек;
- бархатцы.
Для балконов и террас
Для оформления балконов и террас цветовод порекомендовала выбирать петунии, пеларгонии, бархатцы и вербену. Эти растения хорошо чувствуют себя в кашпо и контейнерах, обильно цветут на протяжении всего сезона и помогают быстро создать яркое оформление даже на небольшой площади. Июнь — отличное время, чтобы взяться за дело и получить цветущий сад, который простоит до глубокой осени.