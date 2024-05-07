Илон Маск посчитал нелегальную иммиграцию «рецептом катастрофы» для Соединенных Штатов

То, что в США постоянно поступают никем не проверенные люди, со временем приведет страну к краху. В этом уверен известный изобретатель Илон Маск. Его точку зрения привел ТАСС .

Свое мнение миллиардер озвучил во время выступления на конференции, которая проходила в Институте Майкла Милкена.

«Иммиграция огромного числа непроверенных людей - это рецепт катастрофы», - указал он.

Сам Маск выступает за иммиграцию легальную, которую он сам назвал долгим и странным процессом. Бизнесмен признался, что лично побывал на южной границе, чтобы самостоятельно убедиться в масштабе проблемы. Он убедился, что толпы мигрантов там – вовсе не пропаганда, а настоящее безумие.

Ранее Илон Маск заявил, что не видит фейков, которые якобы распространяет Россия. В социальной сети Х их гораздо чаще разносят представители Запада, чем пророссийски настроенные люди.