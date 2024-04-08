Илон Маск: фейки в соцсети Х распространяет Запад, а не Россия

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в соцсети X не наблюдают распространения недостоверной информации со стороны России. Основатель Space X полагает, что больше фейков исходит от Запада.

Илон Маск неоднозначен в обозначении своей политической позиции, но все больше кажется, что предприниматель смотрит в сторону России. Он уже заявлял, что Украина может пойти на все ради получения денег от Америки, а также отмечал, что вторгаться в РФ — всегда было плохой идеей. Недавно гений современных разработок высказался о фейках в его соцсети X.

«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», — заявил Маск в интервью в соцсети X.

Илон Маск нередко поражает своими заявлениями. Часто бизнесмена обвиняют в том, что он не «фильтрует» свою речь. Самому основателю Tesla и Space X это не мешает. Недавно он заявил, что человечество может не просуществовать долго, если не заселит Марс.

Ранее также сообщалось, что Маск предсказал ядерную войну. По его мнению, это случится при одном условии.