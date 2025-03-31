Илон Маск удивил участников собрания в Висконсине сырной шляпой

На собрании участников Американского политического комитета (America PAC), основанного Илоном Маском, предприниматель и новатор появился в оригинальном головном уборе, выполненном в виде ломтика оранжевого сыра. Видео с мероприятия разместили в социальной сети Х на странице общественной организации.

Илон Маск начал встречу с приветствия и сразу же поинтересовался мнением присутствующих о своей шляпе. Во время мероприятия, проходившего в штате Висконсин, бизнесмен расписался на своем сырном головном уборе, а затем бросил его в зал.

Ранее Республиканская партия США заявила о поджоге своей штаб-квартиры в Альбукерке.