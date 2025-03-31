В штаб-квартире Республиканской партии США устроили пожар в Альбукерке (Нью-Мексико). Об этом партия сообщила на своем официальном сайте.

Республиканцы назвали это нападение результатом растущей ненависти и нетерпимости, проявляющихся в американском обществе.

«Это является прямым нападением на наши ценности, свободы и наше право на политическое выражение», — говорится в сообщении.

Известно, что в здании обнаружили надписи, касающиеся работы Иммиграционной и таможенной служб США (ICE). Их связали с деятельностью ку-клукс-клана (ККК) и написали: ICE = KKK.

По информации республиканцев, огонь был потушен очень быстро, что позволило не распространиться на все помещение. Несмотря на это, пламя успело нанести ущерб главному входу и привести к задымлению во всем здании. Пострадавших в результате инцидента нет.

Представители Республиканской партии заявили, что подобные акты вандализма происходили и ранее, подчеркивая, что молчание и скрытое поощрение со стороны прогрессивных лидеров мнений лишь усугубляют ситуацию.

Полиция Альбукерке начала расследование, к которому в ближайшее время присоединятся сотрудники ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Этот инцидент действительно не является единичным. В последнее время наблюдаются многочисленные акты вандализма против политических организаций и компаний, таких, например, как Tesla, владельцем которой является предприниматель Илон Маск.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли офис Народного фронта в Абакане.