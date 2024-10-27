Илона Маска уличили в нелегальной работе в США в начале карьеры
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Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск в начале карьеры работал в США нелегально.
Об этом со ссылкой на экс-партнеров предпринимателя сообщает Washington Post.
Причем сам Маск часто выступает с критикой в адрес нелегальных мигрантов.
Уроженец Южной Африки Илон Маск приехал в США в 1995 году, чтобы поступать в Стэнфордский университет. Но на курсы он так и не поступил.
Вместо этого Маск занялся созданием своего стартапа.
Так как Маск не был студентом университета, у него не было законных оснований оставаться в США.
В то время Маск создал компанию, которая разрабатывала электронные карты и бизнес-справочники для средств массовой информации.
Ранее сообщалось о том, что Маск в октябре вложил более $43 млн в комитет в поддержку Трампа.