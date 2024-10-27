Илона Маска уличили в нелегальной работе в США в начале карьеры

Об этом со ссылкой на экс-партнеров предпринимателя сообщает Washington Post.

Причем сам Маск часто выступает с критикой в адрес нелегальных мигрантов.

Уроженец Южной Африки Илон Маск приехал в США в 1995 году, чтобы поступать в Стэнфордский университет. Но на курсы он так и не поступил.

Вместо этого Маск занялся созданием своего стартапа.

Так как Маск не был студентом университета, у него не было законных оснований оставаться в США.

В то время Маск создал компанию, которая разрабатывала электронные карты и бизнес-справочники для средств массовой информации.

Ранее сообщалось о том, что Маск в октябре вложил более $43 млн в комитет в поддержку Трампа.