Politico: Маск в октябре вложил более $43 млн в комитет в поддержку Трампа

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X Илон Маск вложил в октябре в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа 43 млн долларов. Об этом сообщила международная газета Politico со ссылкой на отчет Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

Речь идет о вложении средств в политический комитет America PAC, который занимается поддержкой предвыборной кампании Трампа.

Отмечается, что Маск также выделил 10 млн долларов в пользу комитета политических действий республиканцев в американском Сенате.

16 октября агентство Bloomberg сообщило, что Маск за четыре месяца перечислил 75 млн долларов комитету по поддержке Трампа America PAC. Таким образом, пожертвование в победу Трампа со стороны Маска достигли 10 млн долларов.

Маск также выразил мнение о том, что даже бывшие республиканцы будут голосовать за Трампа на предстоящих выборах президента США. Своим мнением американский бизнесмен поделился в своем аккаунте в Х.

«В 2020 году все известные избиратели, которые не поддерживали ни одну из партий, голосовали за [нынешнего президента США демократа Джо] Байдена. В 2024 году все такие избиратели и многие бывшие демократы проголосуют за Дональда Трампа», — отметил Маск.

В октябре America PAC также получил 1 млн долларов от миллиардера Нельсона Пельтца и еще 2 млн долларов от бывшего министра образования США Бетси Девоса.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в случае своей победы на выборах помиловал бы сына действующего главы США Хантера Байдена.