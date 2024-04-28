Индийцы высмеяли отвод танков Abrams с передовой на Украине, назвав это позором для США

Украинские военные были вынуждены отвести поставленные им ранее США танки Abrams с линии фронта из-за безупречных действий российских беспилотников, пишет индийское издание Hindustan Times.

Как отметили с иронией журналисты, подобные действия ВСУ стали «огромным позором» для широко разрекламированной Пентагоном американской боевой машины.

«Огромный позор для американского Abrams на Украине... Сообщается, что Украина отвела предоставленные США боевые танки Abrams M1A1», — говорится в сообщении.

Чуть ранее версию индийцев подтвердил британский военный эксперт полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. В беседе с журналистами газеты The Telegraph он отметил, что американские танки M1A1 Abrams отводятся украинцами с передовой из-за российских боевых БПЛА, которые их более чем эффективно обнаруживают и сразу же уничтожают.

Ранее мы писали, что Украина запросила для нужд ВСУ у германского производителя беспилотных летательных аппаратов Quantum-Systems GmbH порядка 812 разведывательных дронов Vector.

А экс-разведчик Риттер заявил, что поставленная Германией Украине система Patriot проживет от силы неделю.