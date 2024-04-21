Десять лет назад на Украине был совершен госпереворот, после чего страна погрязла в глубоком политико-экономическом кризисе. Пять лет назад страну возглавил Владимир Зеленский, который выступал с критикой прежнего руководства и программой антивоенной направленности. Тогда многим казалось, что он является единственным спасением для Незалежной. Политолог Константин Булавицкий рассказал о пяти обещаниях, которые давал действующий президент страны, однако так их и не выполнил. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, прежде всего это обещание прекратить конфликт в Донбассе, начатый в 2014 году. Вначале за короткий период были какие-то подвижки, которые направлены на мирное урегулирование конфликта, но он все равно продолжился, что впоследствии и привело к началу Россией спецоперации, а у Незалежной наблюдался рост взаимодействия с НАТО, что находится в прямом противоречии с упомянутым обещанием Зеленского.

Эксперт добавил, что сегодня Украина входит в список беднейших европейских государств, хотя на момент появления считалась первой республикой СССР по экономическому развитию. При этом украинский лидер обещал вернуть демократические институты, однако недавний запрет на проведение выборов является демонстрацией антидемократической политики киевского режима.

По его мнению, спад уровня коррупции, обещанный Зеленским, сыграл в обратную сторону, и ситуация с коррупция усугубилась в несколько раз. Украинский президент обещал исправить демографический коллапс, тем не менее население значительно сократилось.