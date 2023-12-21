Инфекционист объяснил, стоит ли бояться за детей из-за вспышки гонконгского гриппа

Новости о смерти девочки и массовой госпитализации детей на поезде Тюмень – Адлер шокировали общественность. У многих зараженных нашли признаки ОРВИ и грипп А, который оказался более агрессивным.

Врачи призвали опасаться нового типа гриппа А, так как он вызывает более обостренные осложнения. Самое страшное, что H3N2 способен поразить ребенка или пожилого человека настолько, что он погибнет. Случаев летальности от гриппа А известно больше, чем от других видов инфекции.

Как отмечает врач Евгений Тимаков, врачи еще до начала осени 2023 года предупреждали, что в России начнут циркулировать вирусы ковида и гриппа одновременно, пишет KP.RU.

«Инкубационный период у «Гонконгского» гриппа короткий, от нескольких часов до 4-х дней, поэтому, так как заболел весь коллектив, то, скорее всего, проконтактировали все одновременно. <...> То, что девочка получила, к сожалению, этот исход, — это могла быть индивидуальная предрасположенность», — заявил инфекционист.

Также врач отметил, что все125 детей на поезде были из ЛНР и, скорее всего, подвергались постоянному стрессу на фоне обострений в регионе. Это могло снизить иммунитет и сделать организмы более открытыми к инфекции.

Ранее сообщалось, что вспышка гриппа А началась в России.