По всей России начались вспышки опасного гонконгского гриппа

Рост заболеваемости страшным вирусом зафиксировали почти во всех регионах страны. Инфекционист Евгений Тимаков оценивает ситуацию с гриппом как опасную.

С поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за инфекции. В одном из вагонов 12-летняя девочка потеряла сознание, а позже скончалась. Оказалось, что маленьких пассажиров сразил грипп А.

Как заявил инфекционист, это не новое заболевание, но крайне опасное. При нем возникают рези в глазах, температура, диарея, слабость, першение в горле и сухой кашель. Многие симптомы похожи на обычный грипп, но на самом деле вспышки в России связаны с более агрессивной формой инфекции, пишет URA.RU.

«Грипп А, который сейчас ходит — гонконгский. Он более агрессивный, активный, чем другие виды. Возникает более сильная интоксикация, на него больший процент осложнений и летальности. Соответственно, коллектив, который не имеет иммунитет, так как инкубационный период от нескольких часов до трех-четырех дней, может заболеть при контакте с источником инфекции», — предупредил Евгений Тимаков.

Особенно опасно находиться с зараженными в тесных пространствах, как это и произошло в поезде с детьми. По словам врача, у болезни есть три формы: легкая, скрытая и тяжелая. И если другие вирусы имеют низкий процент летальности, то у гонконгского гриппа он достигает 4%.

В зоне риска пожилые, дети, беременные, и люди, имеющие острые хронические заболевания. Осторожность следует соблюдать и россиянам, которые находятся в постоянном стрессе или уделяют много времени физической нагрузке. Тимаков напомнил, что любой недуг нужно лечить оперативно, а еще лучше — вакцинироваться. Это позволит даже в случае заражения перенести болезнь легче.