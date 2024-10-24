Иномарку разорвало пополам после наезда на столб в Амурской области: двое погибших

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области, инцидент со смертельным ДТП произошел в ночь на четверг, 24 октября, в городе Тында на улице Красная Пресня.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Skyline не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб, слетев с трассы. Сообщается, что удар был такой силы, что выжить водителю и пассажиру не было никаких шансов.

«Водитель легкового автомобиля марки Nissan Skyline не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. 25-летний водитель транспортного средства и 24-летний пассажир от полученных травм погибли», — говорится в сообщении.

Прокуратура публикует кадры последствий произошедшей автоаварии, на которых видно, что иномарку буквально разорвало на части.

По факту произошедшего правоохранителями уже начата проверка, ход и результаты которой контролируют в прокуратуре Амурской области.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при жестком столкновении иномарок у Патриарших прудов в Москве.