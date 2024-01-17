Инспектор Главгосстройнадзора проверил работы по реконструкции одного из цехов в Богородском округе

Главное управление государственного строительного надзора Московской области совместно с подведомственной лабораторией «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» оценили проводимые работы в цеху по выпуску морепродуктов, расположенному в Богородском городском округе.

Отмечается, что реконструкция цеха АО «Русское море» по выпуску морепродуктов находится в активной фазе. В новом, реконструированном цеху планируется установить современное оборудование для изготовления крабовых палочек, сырье для которых будет поставляться из стран Юго-Восточной Азии. В ходе модернизации также ожидается обновление и основных производственных линий.

Эксперты лаборатории на объекте определили кривизну между точками закрепления сжатых участков пояса фермы и балки ригеля и расстояние между осями ферм, балок, ригелей, по верхним поясам между точками закрепления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.