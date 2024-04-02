Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства переезда через железнодорожные пути в Аникеевке

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства нового путепровода через железную дорогу на участке «Первый километр автодороги Аникеевка — Нахабино (пл.Аникеевка)» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас стройготовность объекта превысила 35%. Застройщиком выступает ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Дирекция дорожного строительства». Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2024 года, его протяженность составит порядка 1,5 километра. Автомобильный мост через Рижское направление МЖД будет пересекать главные и вспомогательные линии железной дороги в округе. Ширина пересекаемой полосы отвода железной дороги составит 46-48 метров, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.