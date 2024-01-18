Инспекторы Главгосстройнадзора провели проверку хода строительства многоэтажного дома

Современная многоэтажка, в которую переселят жителей аварийных домов в подмосковном Красногорске, готова уже на пятьдесят процентов. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что внутри запроектировано 207 квартир. Во всех квартирах предусмотрено разделение ванной комнаты и туалета, запроектированы остекленные балконы и лоджии. В новостройку смогут переехать более пятисот человек из аварийных домов. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с жителями Климовска расселение аварийных домов и ремонт подвалов.