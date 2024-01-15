Андрей Воробьев обсудил с жителями Климовска расселение аварийных домов и ремонт подвалов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Климовск встретился с жителями, а также учителями и учащимися гимназии имени Подольских курсантов — учреждение сегодня возобновило работу. Кроме того, он посетил спорткомплекс «Юность» и проверил, как решаются вопросы жителей.

«У нас 176 домов в Климовске, тепло есть во всех из них. Большая работа предстоит и по подвалам. Более 130 из них нужно очистить, провести санитарную обработку, вывезти строительный мусор. Фонд капитального ремонта выполнит эту работу до 1 сентября», - сообщил губернатор.

Работы проведут в 136 подвалах, инженерные системы заменят в 139 домах. В течение двух недель будет принято решение по домам, которые нуждаются в ремонте остальных элементов.

В ходе встречи с жителями Воробьев рассказал о планах по расселению аварийных домов в поселке Южный. Это 33 аварийных здания, где проживает 861 человек. Их расселят до конца 2025 года.

«Когда я впервые приехал сюда к людям, оказавшимся без тепла, то ожидал разные сценарии. Да, были эмоции, оправданные эмоции. Но та поддержка, понимание и, главное, вера, что мы преодолеем все трудности, нам очень помогла», - отметил губернатор.

В гимназии имени Подольских курсантов Воробьев передал школьникам мандарины и конфеты. Такие же сладкие подарки получили все школы Климовска, которые открылись после перерыва. Дети поблагодарили губернатора и рассказали, что все это время они учились дистанционно. Всего в микрорайоне 16 образовательных учреждений. Два из них работали штатно, в восьми уже завершился ремонт, еще в шести он продолжается.

Губернатор также пообщался с дежурной бригадой работников ГУП «Мосводосток» и поблагодарил их за помощь в ликвидации последствий аварии. Кроме того, он посетил квартиру местной жительницы Оксаны Байрам, которая ранее приходила на встречу в комплекс «Юность». В доме женщины пострадал подъезд.

«У нас была задача — зайти в подъезды, в квартиры, чтобы понять, кто пострадал. На основании закона будут составлены акты, сметы, предложена компенсация. Она будет выплачена в январе-феврале», - рассказал губернатор.

В Климовске будет возмещен ущерб жителям около 650 квартир. БТИ осмотрит помещения и оценит причиненный ущерб. После этого жителю нужно будет подать заявление в администрацию с просьбой о возмещении — это может быть денежная компенсация или ремонт. Мера поддержки действует для всего микрорайона, кроме домов, которые будут расселены.