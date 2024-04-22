Инспекторы Главгосстройнадзора проверил ход строительства поликлиники в ЖК «Пригород Лесное»
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Новую поликлинику продолжают возводить на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе. инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверил ход строительства нового медучреждения.
Примечательно, что строить объект начали в апреле прошлого года, и вот год спустя инспекторы фиксируют шестьдесят пять процентов строительной готовности объекта. На сегодняшний день здесь ведутся возводят конструкции надземной части; производят кладочные работы, устройство наружных сетей, а также монтаж кровли.
Общая площадь учреждения составит почти 7,5 тыс. квадратных метров. В четырехэтажном здании предусмотрены как взрослое, так и детское отделения, каждое из которых рассчитано на 500 посещений в смену. При этом детский и взрослый блоки будут изолированы друг от друга.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов в первом квартале 2025 года.