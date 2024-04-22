Инспекторы Главгосстройнадзора проверил ход строительства поликлиники в ЖК «Пригород Лесное»

Примечательно, что строить объект начали в апреле прошлого года, и вот год спустя инспекторы фиксируют шестьдесят пять процентов строительной готовности объекта. На сегодняшний день здесь ведутся возводят конструкции надземной части; производят кладочные работы, устройство наружных сетей, а также монтаж кровли.

Общая площадь учреждения составит почти 7,5 тыс. квадратных метров. В четырехэтажном здании предусмотрены как взрослое, так и детское отделения, каждое из которых рассчитано на 500 посещений в смену. При этом детский и взрослый блоки будут изолированы друг от друга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов в первом квартале 2025 года.