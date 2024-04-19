Андрей Воробьев: Новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов в первом квартале 2025 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в микрорайоне Букино в Лобне и встретился с сотрудниками старого медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Современная диагностика, грамотное лечение, профилактика — три слагаемых первичной медпомощи, которые ждут люди. Старые поликлиники — все это обеспечить в полной мере уже не могут. В Букино в марте 2023-го мы начали строить новый объект. Задача — сдать к концу года. Проект долгожданный и будет очень востребован», — рассказал Андрей Воробьев.

Строящееся пятиэтажное здание в десять раз больше старого — его площадь почти 12 тысяч квадратных метров. Там заработают взрослая поликлиника, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, 2 рентген-кабинета.

Ожидается, что жителям пяти микрорайонов Лобни станет удобнее обращаться за медицинской помощью, ведь теперь все будет в одном месте. В пешей доступности — для Катюшек и Букино, и в 10-15 минутах на транспорте для микрорайонов Москвич, Южный и Центральный.

«Хочется отметить, что в новой поликлинике мы сможем аккумулировать в одном месте помощь для беременных женщин. Часть второго этажа (2 тысячи кв. метров) будет отдана женской консультации. А благодаря тому, что в новом здании заработает дневной стационар на 45 коек, сможем проводить малые операции по разным профилям. Пациенты будут проходить обследование, лечение или реабилитацию в течение дня, а затем возвращаться домой, — отметила главный врач „Лобненской больницы“ Виктория Тен.

Сегодня готовность объекта превышает уже шестьдесят процентов. Идет отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе Московской области «Модернизация первичного звена». Поликлиника укомплектована кадрами на 85% для работы на новом месте. Всего требуется 99 врачей — 80 сотрудников перейдет из старого здания, еще 19 привлекут из кадрового резерва.

Помимо терапевтов жителей будут принимать профильные специалисты — кардиолог, невролог, хирург, эндокринолог, инфекционист, дерматолог, ЛОР, офтальмолог, нефролог, травматолог. Также осталось подобрать 38 медсестер и фельдшеров.