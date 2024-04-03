Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства двух корпусов в составе ЖК «Пригород Лесное»

Еще два корпуса в составе жилого квартала «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе достроят к концу 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что корпуса 14.1 и 14.2 возводят с апреля 2023 года, а ввести в строй дома планируют в декабре 2025 года. В настоящее время выполнены работы по устройству фундаментов и подземной части, строители ведут монтаж конструкций несущего каркаса надземной части зданий.

В двух корпусах разной этажности будет обустроено почти девятьсот сорок квартир. При этом первые этажи многоквартирных домов — нежилые, там разместятся объекты торговли и сферы услуг. Проектом также предполагается закрытый подземный паркинг на 207 машиномест.

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